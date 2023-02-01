الديوان الملكي المغربي: محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع بيدرو سانشيز

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.

ورحب الملك محمد السادس خلال المكالمة الهاتفية، بالثقة والاحترام المتبادل، والتطور الذي عرفته المرحلة الجديدة من الشراكة الثنائية منذ اجتماع 7 أبريل 2022، الذي جرى بين الملك وسانشيز.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده خلال المناسبة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية