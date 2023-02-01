مصدر بالرئاسة التونسية: عودة بث إذاعة "شمس أف أم" تم بإذن من قيس سعيّد

أفاد مصدر بالرئاسة التونسية مساء الأربعاء، بأن عودة بث إذاعة "شمس أف أم" بصورة عادية تم بإذن من رئيس الدولة قيس سعيّد، للمصالح المعنية بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

ووفق المصدر فإن قرار قطع الإرسال الذي تمّ اتخاذه من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لا علاقة له بحريّة التعبير إطلاقا بل إنه يتعلّق بالمتخلدات المالية لهذه الإذاعة ولعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى بعد أن تم إمهالها لتسوية وضعياتها المالية إلى موفى شهر يناير 2023.

وأكد أنه سيتم العمل على تسوية الأوضاع في إطار الاحترام الكامل للقانون سواء بالنسبة إلى مؤسسة "شمس أف أم" أو بالنسبة إلى العاملين فيها.

وتم قطع بث إذاعة "شمس أف أم" يوم الاربعاء قرابة ساعة ثم تمت إعادته لاحقا.

وقال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، ذاكر البكوش، أن قطع البث لم يكن قرار مفاجئا وأن المكلفة بتسيير هذه المؤسسة كانت على علم بذلك.

وصرح بأن إعادة البث لإذاعة "شمس أف أم" يأتي في إطار إعطاء مهملة لتسوية وضعيتها.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء