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"الهمجية".. RT تعرض كتابا يكشف شهادات حصرية حول غزو العراق

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شهد معرض الكتاب في مصر بالعاصمة القاهرة، توقيع الزميل سلام مسافر كتابه "الهمجية" اليوم الأربعاء، وسط عدد من الحضور في الصالة 3 الجناح B-16.

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وقالت مايا مناع مديرة قناة RT Arabic إنه في الجناح الروسي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عرض كتاب مقدم البرامج سلام مسافر "الهمجية"، والذي يقدم فيه شهادات حصرية حول غزو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واحتلالهما للعراق.

وأوضحت مديرة قناة RT Arabic أن إصدار الكتاب في إطار الذكرى السنوية الخامسة عشرة لقناتنا، والتي تم الاحتفال بها العام الماضي، حيث يحتوي الكتاب على شهادات فريدة من المشاركين في الأحداث الذين شهدوا التغيير العنيف للسلطة في العراق.

وتابعت: "كما يصادف هذا العام مرور عشرين عاما على بدء الغزو الأمريكي وحلفائه للعراق بذريعة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي والاستبداد في البلاد، حيث كلفت "حرية العراق" دول التحالف غاليا، لكنها كلفت شعب العراق أكثر، حيث تم تدمير إحدى الدول العربية الأكثر ازدهارا في الصحة والتعليم، ولم تتمكن من التعافي من "المساعدات" من الولايات المتحدة لمدة 20 عاما".

ويمكن شراء الكتاب على الأراضي الروسية عبر متاجر RT باللغتين الروسية والعربية من خلال الرابط التالي اضغط هنا..

المصدر: RT

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