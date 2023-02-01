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فرحهم تحول إلى حزن.. مقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بحريق منزل في السعودية

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فرحهم تحول إلى حزن.. مقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بحريق منزل في السعودية
RT
وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة بحريق منزل في السعودية
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تسبب حريق في مدينة القريات السعودية بمقتل سبعة أشخاص من أسرة واحدة يوم الثلاثاء.

وقالت "الإخبارية" السعودية إن الحريق اندلع في منزل بالقريات شمال غرب السعودية قرب الحدود الأردنية.

وأضافت أن شخصا ثامنا أصيب نتيجة الحريق، وهو في حالة حرجة، وتم وضعه في قسم العناية الفائقة بإحدى مستشفيات القريات.

وأوضحت أن الحريق اندلع بإحدى غرف المنزل الكائن في حي التسهيلات بالمدينة الحدودية.

من جانبه قال الدفاع المدني السعودي، إن مدني القريات أخمد حريقا في منزل بحي التسهيلات نتج عنه إصابة امرأة ووفاة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال.

هذا، وذكر حساب "سناب القريات" أن الحريق اندلع بعد عودة العائلة من مراسم حفل زفاف بمحافظة القريات وتحولت فرحة الزفاف إلى حزن كبير.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"

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