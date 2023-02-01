نقابة تونس للطرقات السيّارة تعلن الإضراب

أعلنت نقابة تونس للطرقات السيارة أنها أقرت إضرابا عاما في القطاع لثلاثة أيام في كامل الطرقات السيارة ابتداء من يوم الأحد القادم، بهدف إطلاق سراح الكاتب العام لها، وتحقيق مطالبها.

ونقلت إذاعة "موازييك" عن الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لشركة تونس للطرقات السيارة شكري جرار، أن القرار جاء بعد لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وأوضح جرار أنه سيتم تنفيذ وقفات احتجاجية في كل الأقاليم وأمام وزارة التجهيز وكذلك عقد هيئة إدارية وطنية.

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وكان موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن أن أعضاء الهيئة القطاعية للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة، أقروا في اجتماع عقدوه اليوم مع الطبوبي بصفة إستثنائية، الإضراب العام، لثلاثة أيام.

وأوضح الموقع أن ذلك يأتي بسبب "التطورات الخطيرة بالقطاع واعتقال الكاتب العام أنيس الكعبي على إثر إضراب قانوني يومي 30 و 31 يناير الماضي الذي صادقت عليه المركزية النقابية من أجل مطالب واستحقاقات اجتماعية".

وأمام ذلك طالب المجتمعون، بتطبيق وتفعيل جميع اتفاقات محاضر الجلسات السابقة (لباس الشغل الصندوق الإجتماعي زيادة الأجور الصحة والسلامة المهنية).

وأضاف الموقع أنه "نظرا لتعنت سلطة الإشراف وضربها للحق النقابي تقرر حمل الشارة الحمراء و الدخول في وقفات احتجاجية يومية وإضراب عام كامل أيام 12 و13 و14 فبراير 2023 بجميع مقرات العمل ما لم يتم إحترام الحق النقابي وإطلاق سراح زميلهم وتحقيق مطالبهم المشروعة".

المصدر: "موزاييك" + "الشعب نيوز"