تحذير مصري من سد النهضة وتهديده لحياة المصريين

حذرت مصر بشدة من خطورة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أنه بات مشكلة تهدد حياة المصريين.

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وناقشت مصر خلال الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية بين مصر وفرنسا حول الموضوعات الأفريقية، بمقر وزارة الخارجية المصرية قضية سد النهضة وما تشهده المفاوضات في الوقت الحالي من حالة جمود مع الجانب الأثيوبي، ولقد أكد الجانب المصري على ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري بأكمله.

وركزت النقاشات على عدد من القضايا الهامة التي تقع محل اهتمام الجانبين في إطار القارة وجهود حفظ استقرارها، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن قضايا إدارة المياه في أفريقيا.

كما تناولت المناقشات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون في القارة الأفريقية في ضوء الدور المحوري لمصر في حفظ أمن واستقرار محيطها الإقليمي وكذا الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لاحتياجات القارة. كما تم عرض الرؤية الفرنسية للتطورات المتلاحقة ومستجدات الأوضاع الأمنية بدول الساحل والصحراء والقرن الأفريقي.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا المناخ أخذاً في الاعتبار التداعيات الناجمة عن التغير المناخي واحتياجات القارة في هذا الصدد، باعتباره القضية التي ركزت عليها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

المصدر: المصري اليوم