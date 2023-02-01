 
مباشر

تحذير مصري من سد النهضة وتهديده لحياة المصريين

أخبار العالم العربي

تحذير مصري من سد النهضة وتهديده لحياة المصريين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uo74

حذرت مصر بشدة من خطورة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أنه بات مشكلة تهدد حياة المصريين.

إقرأ المزيد
خبير: إثيوبيا تواجه فشلا متزايدا في سد النهضة رغم تضحيتها بجزء من مخزونه (صورة)
خبير: إثيوبيا تواجه فشلا متزايدا في سد النهضة رغم تضحيتها بجزء من مخزونه (صورة)

وناقشت مصر خلال الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية بين مصر وفرنسا حول الموضوعات الأفريقية، بمقر وزارة الخارجية المصرية قضية سد النهضة وما تشهده المفاوضات في الوقت الحالي من حالة جمود مع الجانب الأثيوبي، ولقد أكد الجانب المصري على ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري بأكمله.

وركزت النقاشات على عدد من القضايا الهامة التي تقع محل اهتمام الجانبين في إطار القارة وجهود حفظ استقرارها، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن قضايا إدارة المياه في أفريقيا.

كما تناولت المناقشات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون في القارة الأفريقية في ضوء الدور المحوري لمصر في حفظ أمن واستقرار محيطها الإقليمي وكذا الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لاحتياجات القارة. كما تم عرض الرؤية الفرنسية للتطورات المتلاحقة ومستجدات الأوضاع الأمنية بدول الساحل والصحراء والقرن الأفريقي.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا المناخ أخذاً في الاعتبار التداعيات الناجمة عن التغير المناخي واحتياجات القارة في هذا الصدد، باعتباره القضية التي ركزت عليها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا