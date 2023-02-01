إسرائيل تدرس التوقف عن الاعتراف بالألقاب الأكاديمية من مؤسسات تعليم فلسطينية

يدرس المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل احتمال التوقف عن الاعتراف بالألقاب الأكاديمية التي حصل عليها مواطنون عرب في مؤسسات تعليم فلسطينية.

أفادت بذلك قناة "كان" العبرية اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يأتي "في إطار محاربة الإرهاب الفلسطيني"، وبادر به وزير الزراعة الليكودي آفي ديختر.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنه من المأمول من الخطوة أن تؤدي إلى "إضعاف العلاقة" بين فلسطنيي الأراضي المحتلة وعرب إسرائيل، وكذلك "خفض حجم التحريض الذي يتعرض له عرب إسرائيل في المؤسسات التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية".

وأوضحت "كان" أن القائمين على هذا الاقتراح يرون أن المناهج التي تدرسها الجامعات الفلسطينية تبث الروح الوطنية، وهذا ينعكس على طلابها الذين ينقلون هذه الأفكار لطلابهم بعد تخرجهم وعملهم في المؤسسات التعليمية المختلفة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية