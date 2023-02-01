مصر.. حبس قبطان روسي ومساعده بسبب قضية عام 2022

قررت محكمة مصرية حبس قبطان روسي وكبير مساعديه 45 يوما على ذمة التحقيقات، حيث كانا على متن سفينة في ميناء الإسكندرية عام 2022.

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ووفقا للاتحاد الروسي للبحارة، فقد قررت المحكمة في مصر تمديد حبس القبطان وكبير مساعديه (روس الجنسية) 45 يوما، حيث كانا على متن سفينة Soy، التي احتجزت في ميناء الإسكندرية المصري عام 2022.

وبحسب معطيات أولية، فإن عقاقير تحتوي على مواد مخدرة كانت على متن سفينة الشحن، وتم احتجازها يوم 4 نوفمبر الجاري.

وكانت السفارة الروسية في القاهرة قد قالت إنها تتعامل عن كثب مع الوضع حول اعتقال المواطنين الروس في ميناء الإسكندرية، حيث كانت سفينة الشحن "صوي" (التي ترفع علم جزر القمر) من بين أفراد طاقمها خمسة مواطنين روس بينهم القبطان وكبير مساعديه.

وأوضحت السفارة الروسية أنه بعد تلقي معلومات حول اعتقال المواطنين الروس، طلبت على الفور من السلطات المصرية الإذن بتنظيم زيارة قنصلية، حيث تتواصل السفارة بشكل دائم، مع أقارب المعتقلين.

المصدر: تاس