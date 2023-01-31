البحرين.. أحكام رادعة لشبكة من جنسيات أجنبية تروج مادة "اللاريكا" المخدرة

حكم في البحرين بالسجن والإبعاد على 21 أجنبيا أدينوا بالاتجار بمادة البريجابالين المعروفة بـ"اللاريكا" المخدرة.

وذكرت النيابة العامة في البحرين عبر صفحتها في "فيسبوك" أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت "حكما بإدانة ومعاقبة 21 متهما أجنبيا بالسجن لمدة 5 سنوات، والإبعاد النهائي عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عما نسب إليهم من استيراد وتصدير مادة البريجابالين المعروفة بمادة اللاريكا المخدرة بقصد الاتجار".

وأوضحت النيابة أن ضباط الجمارك كانوا ضبطوا طرودا وصناديق تحتوي على مادة "اللاريكا" قادمة من دول آسيوية، ومرسلة لأسماء وهمية.

وأضافت أن وزن ما تم ضبطه يعادل 278 كيلوغراما، من مسحوق مادة "البريجابالين"، إضافة إلى أكثر من 46 ألف كبسولة من ذات المادة، وقدرت القيمة السوقية لها بنحو 7 ملايين دينار بحريني (أكثر من 18 مليون دولار).

وأشارت إلى أن تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أسفرت عن كشف هوية المتهمين الذين تبين بأنهم ضمن شبكة دولية تمارس تصدير ونقل المواد المخدرة وقد سعوا لاستيراد مادة "البريجابالين" ثم تجهيزها كمواد خام وإخفائها بطرق محكمة وفنية وتصديرها لمملكة البحرين بهدف تصنيعها وإعادة تصديرها لدول أخرى.

المصدر: RT