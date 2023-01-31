لافروف وشكري يتحدثان عن أطر التعاون بين مصر وروسيا ومواقف البلدين من قضايا الساعة (مؤتمر صحفي)
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره المصري سامح شكري مؤتمرا صحفيا في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء بعد جلسة مباحثات تضمنت بحث العلاقات الثنائية وقضايا عالمية.
لافروف: وافقنا على اتخاذ خطوات للجنة المشتركة الاقتصادية، تنفيذ المشروعات الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة وغيرها من المشروعات.
لافروف: اتفقنا على وحدة الأراضي السورية وروسيا تنطلق دائما من الحاجة إلى تعزيز عمل جامعة الدول العربية.
لافروف: اتفقنا على العودة إلى التسوية الشاملة على أساس القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية وتجديد عمل الرباعية الدولية. نعتقد أنه من الضروري إعادة إحياء الرباعية الدولية.
لافروف: قمة روسيا إفريقيا في يوليو بسانت بطرسبورغ، تحدثنا عن الآلية التي ستجعل هذه القمة أكثر فعالية.
شكري: نعمل على الانتهاء من المشروعات الثنائية بما يؤتي ثماره ويعزز من العلاقة.
شكري: أكدت على اهتمام مصر والمجتمع الدولي بالتوصل إلى ظروف تسمح بانتهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا.
المصدر: RT