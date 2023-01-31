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الرئيس التونسي يرد على الانتقادات بشأن ضعف الإقبال على الانتخابات: "لا تثير إلا الازدراء"

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الرئيس التونسي يرد على الانتقادات بشأن ضعف الإقبال على الانتخابات:
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علق الرئيس التونسي قيس سعيّد على الانتقادات بشأن نسب الإقبال الضعيفة في الانتخابات الأخيرة، وقال إن هناك من سيعلّق بطريقته، لكن ذلك "لا يثير إلا الازدراء والاحتقار".

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وقال سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن: "عمقنا الشعبي أكبر.. أكبر ممّا يتصوّرون، وما يقومون به اليوم هو بمثابة الخيانة للشعب التونسي فضلا عن ارتمائهم في أحضان الأجانب".

وقال إن "تونس للتونسيين والتونسيات، وليست ضيعة يرتع فيها من يشاء كما يشاء، وسيتحمّل هؤلاء مسؤولية خيانتهم لتونس، سنواصل وسنعمل على تحقيق أهداف شعبنا بأن يعيش كريما في بلاده".

المصدر: "موزاييك"

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