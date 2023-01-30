لبنان.. ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية في مطار بيروت

ضبطت فصيلة التفتيش في قوى الأمن الداخلي اللبناني في مطار بيروت الدولي، مبلغا كبيرا من الأموال قدر بـ120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية مغادرة.

وسارعت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار إلى الاتصال بكفيلها حيث كانت تعمل، ليتبين أن الأموال في معظمها مسروقة من منزله.

وتم تحويل العاملة الإثيوبية إلى الضابطة الإدارية والعدلية في المطار لإجراء التحقيقات، ثم تم تسليم المبلغ إلى صاحبه.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية