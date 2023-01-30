تونس.. التحقيق مع تلميذتين بشبهة إضرام النار بسجل الغياب ومستودع مدرستهما

تحقق السلطات التونسية مع تلميذتين بشبهة إضرام النار بسجل الغياب ومستودع مدرستهما الإعدادية.

وقال مصدر أمني إنه وعلى إثر تدخل أعوان الحماية المدنية صبيحة الاثنين لإخماد حريق شب بمستودع للتجهيزات القديمة بالمؤسسة المذكورة، تم فتح تحقيق في الحادثة لتحديد المسؤوليات خاصة بعد العثور على سجل الغيابات محترقا في مكتب إداري.

وصرح بأنه تم التوصل إلى هوية الفتاتين والمراهق في سن السادسة عشرة الذين أحرقوا السجل وأضرموا النار أيضا في محتويات المستودع التي تم إخمادها بسرعة وذلك في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث بخصوص هذه الحادثة.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في تونس يوم الاثنين، بإحالة تلميذتين من مدرسة إعدادية بالدندان وطرف ثالث في حالة تقديم للتحقيق معهم في شبهة التسبب إضرام النار في مستودع للتجهيزات والأثاث غير المستعمل، وفي سجل الغيابات بمكتب بالمؤسسة التربوية وذلك بعد استنطاقهم من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة ومركز الأمن الوطني بالدندان، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

المصدر: وات