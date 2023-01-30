قتل شخصا وأصاب اثنين آخرين.. تفاصيل القبض على المتهم بحادث منطقة الزرايب في مصر (فيديو)

شهدت منطقة الزرايب في مصر واقعة مأسوية بإقدام مدمن مخدرات على إصابة شابين في العقد الثالث من عمرهما وتسبب بوفاة آخر، أطلق عليهم النار بشكل عشوائي خوفا من ضبطه وبحيازته مواد مخدرة.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا المتهم وهو يفر داخل الزرايب بـ"تك تك" مهددا السائق بالسلاح إلا أنه تعطل داخل الزرايب في منطقة عزبة النخل، وعندما خرج من الـ"تك تك" محاولا الهروب من أهالي المنطقة اللذين خرجوا من منازلهم على صوت الطلقات النارية الصادرة من سلاحه الناري غير المرخص.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأمن ألقى القبض على المتهم بعدما أطلق النيران عشوائيا بمنطقة الزرايب بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وذلك نتيجة خلافات مالية مع آخرين.

وتمت السيطرة على الموقف ومنع المواطنين من الاعتداء عليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: موقع "مصر تايمز"