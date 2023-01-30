الداخلية السورية: إصابة 15 شرطيا بانفجار في ريف درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن 15 من أفراد قوى الأمن الداخلي أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة على طريق حافلة كانت تقلهم في ريف درعا جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه "خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في درعا وأثناء عودتهم إلى دمشق، استهدف إرهابيون مجهولون بعبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة، على أوتوستراد دمشق ـ درعا".

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وأشارت الوزارة إلى أن المصابين جراحهم متفاوتة الخطورة، وأن جراح سبعة منهم خطيرة.

وقالت إن دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور وتم إسعافهم إلى عدة مشاف.

وأشارت إلى أن "التحقيقات مستمرة للتوصل إلى هوية الإرهابيين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: RT