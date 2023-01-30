نائب كويتي يسأل وزير الدفاع عن صفقة "درونات" جرت دون وجود القيادات العسكرية

وجه نائب في مجلس الأمة الكويتي سؤالا إلى وزير الدفاع عن صفقة طائرات "درون" جرت في ظل عدم وجود وزير دفاع ورئيس أركان.

وطلب النائب عبد الكريم الكندري تزويد البرلمان بإجابات عن عدة أسئلة متعلقة بالصفقة، وعن كيفية ترسيتها وشفافية عملية طرحها، قائلا: "في ظل ظروف استقالة وزير الدفاع، وعدم وجود رئيس الأركان ونائبه، وعدم وجود آمر القوة الجوية بالأصالة يتم التعاقد المباشر بحجم هذا المشروع الضخم والحساس (طائرات مسيرة دون طيار)".

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وطالب الكندري بإجابات، ووثائق، حول: أسماء الشركات التي وجهت لها دعوة للمشاركة (في المناقصة)، إضافة إلى محضر اجتماع لجنة الدفاع الأعلى في مناقشة الموضوع والموافقة عليه.

وسأل الكندري إن كان المشروع خضع لمبدأ العلانية وفقا للإجراءات القانونية؟ أو حاز على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بالموضوع؟

كما سأل عما إذا كان تم إجراء تجربة على الطائرات في الكويت ووفقا للأوضاع المناخية بكافة فصول السنة؟ وعن طبيعة اختصاص اللجنة المعينة بالمشروع.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية