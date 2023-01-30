السيسي يبحث مع بلينكن وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة شرق أوسطية تستمر ثلاثة أيام.

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كما أفادت الخارجية الأمريكية في بيان لها بأن بلينكن ناقش مع السيسي سبل خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت في بيان أن بلينكن أشار أيضا إلى "أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

ووفق للسفارة الأمريكية في القاهرة تأتي الزيارة لـ"تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان بقيادة السودانيين".

ويزور بلينكن إسرائيل والضفة الغربية للتشاور حول الأولويات الدولية والإقليمية، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

المصدر: RT