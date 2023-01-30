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مستوطنون يهاجمون قرية ترمسعيا شرق رام الله ويحطمون زجاج عدد من المنازل (فيديو)

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مستوطنون يهاجمون قرية ترمسعيا شرق رام الله ويحطمون زجاج عدد من المنازل (فيديو)
/ Youtube
قرية ترمسعيا شرق رام الله
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هاجم مستوطنون مساء الأحد بلدة ترمسعيا شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على عدد من منازل الفلسطينيين هناك.

وحطم المستوطنون زجاج عدد من المنازل في البلدة كما خطوا شعارات عنصرية عليها.

وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك": "إن مجموعات المستوطنين هاجمت البلدة وحطمت زجاج عدد من المنازل بالحجارة وخطت شعارات عنصرية تدعو لقتل الفلسطينيين".

يذكر أن المستوطنين أحرقوا الليلة الماضية منزلا ومركبة في بلدة ترمسعيا.

المصدر: "سبوتنيك"

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