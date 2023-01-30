مستوطنون يهاجمون قرية ترمسعيا شرق رام الله ويحطمون زجاج عدد من المنازل (فيديو)

هاجم مستوطنون مساء الأحد بلدة ترمسعيا شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على عدد من منازل الفلسطينيين هناك.

وحطم المستوطنون زجاج عدد من المنازل في البلدة كما خطوا شعارات عنصرية عليها.

وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك": "إن مجموعات المستوطنين هاجمت البلدة وحطمت زجاج عدد من المنازل بالحجارة وخطت شعارات عنصرية تدعو لقتل الفلسطينيين".

يذكر أن المستوطنين أحرقوا الليلة الماضية منزلا ومركبة في بلدة ترمسعيا.

مشاهد من هجمات للموستوطنين في ترمسعيا pic.twitter.com/gFsbwAsXfK — ™كَبسُولْه (@K_a_p_s_o_l_a) January 29, 2023

مستوطنون يهاجمون عدة منازل في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/9RHyTutFfi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 29, 2023

مستوطنون يحرقون منزل المواطن عودة جبارة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله pic.twitter.com/8ZNGoH2Y2a — Malak 🖤𓂆 (@_malak_ashour_) January 28, 2023

المصدر: "سبوتنيك"