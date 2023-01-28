البحرين.. إحباط تهريب 87 كغ من الحشيش مصدرها إيران

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين، تهريب 87 كغ من الحشيش مصدرها إيران.

وأحبطت أيضا تهريب 26 ألف حبة كبتاغون، كما تم القبض على الأشخاص الثلاثة الذين ضبطت بحوزتهم مادة الحشيش.

وأوضحت الإدارة أنه وفور ورود المعلومات اللازمة بهذا الشأن، تمت مباشرة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم وبحوزتهم المخدرات المضبوطة، التي تزيد قيمتها السوقية عن نصف مليون دينار، كما تم ضبط مبالغ مالية بعملات متعددة، يعتقد بأنها حصيلة عملية البيع.

وأضافت أن التحريات كشفت أن إيران هي مصدر المخدرات المضبوطة وأن عنصرا محكوما عليه في قضايا إرهابية وهارب لديها، من يتولى التنسيق بين المقبوض عليهم في البحرين والمهربين في إيران وأن حصيلة البيع يتم إرسالها إلى هذا العنصر الإرهابي الهارب في إيران.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم تحريز المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة القضية للنيابة العامة.

المصدر: صحيفة "الأيام" البحرينية