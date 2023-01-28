السعودية.. مستكشف بريطاني يصل إلى الطائف بعد 13 يوما من السير على الأقدام في الصحراء (صور + فيديو)

وصل المستكشف البريطاني مارك إيفانز وفريقه إلى قصر شبرا التاريخي بمحافظة الطائف قادما من الرمال الصحراوية التي قضى فيها 13 يوما سيرا على الأقدام قطع خلالها 700 كم.

وتجول الفريق المستكشف في ساحة القصر وإسطبل الخيل الذي توجد بجانبه أماكن لخدمات القصر كغرف الطبخ والعطارة والخياطة والصائغ والتموين والسنترال.

وعبر الفريق عن سعادته بما رآه من فن معماري أصيل وأشكال هندسية وزخارف تعتلي أسواره، وكذلك الإضاءة التي صممت لتضيء على الممرات بشكل متدلي من الأفق، وأبوابه وشبابيكه الخشبية من الطراز العربي الأصيل.

بعد 13 يوماً من السير في الصحراء.. مستكشف بريطاني يصل الطائف

قطع مارك إيفانز 700 كيلومتر في الصحراء حتى وصل إلى قصر شبرا في الطائف pic.twitter.com/eUzZOllb6V — مُباشر الطائف (@livealtaif) January 28, 2023

ويقع قصر شبرا في مدينة الطائف، وقد استغرقت بناءه شهرين متتاليين من عام 1323هـ، ويعود سبب تسميته بهذا الاسم لتصميمه المستوحى من أحد القصور المقامة في حي شبرا بالقاهرة آنذاك.

وتم تصميم طرازه بالمزج بين الأسلوبين الإسلامي والروماني وبين أساليب العمارة التقليدية في منطقة الحجاز، كأسلوب في العمارة الإسلامية في الأقواس والأعمدة والرواشن والأبواب والشبابيك والأسقف.

ويضم القصر 150 غرفة تقريبا، وله مدخلان، رئيسي في الجانب الغربي، وجانبي في جهة الشرق، كما أن له 4 واجهات متشابهة وتتخللها أعمدة مصنوعة من النورة والحجر وقاعة رئيسية تضم درج مزدوج من المرمر يصعد إلى الجناحين الموجودَين في الدور العلوي، يضمان غرفا متنوعة الأحجام.

أما نوافذه وأبوابه فهي مصنوعة من الخشب المزين بلمسات فنية.

وكان القصر مقرا لحكومة المملكة حين كانت تنتقل إلى الطائف صيفا في عهد الملك عبد العزيز، وأصبح في عهد الملك فيصل مقرا لوزارة الدفاع والطيران، ثم تحوّل إلى متحف للآثار والتراث عام 1408هـ.

يقع قصر شبرا الشهيرفي مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية،ويعود تاريخه إلى عام 1800. الموقع مصمم بأسلوب حضري بمزيج انتقائي من أنماط العمارة الرومانية والإسلاميةبالإضافة إلى الأقواس والأعمدة المذهلة، يحتوي القصر أيضًا على أبواب ضخمة ونوافذ وأسقف عالية، إلى جانب 150 غرفة ومدخلين pic.twitter.com/rcUqKiejmr — محمد الثبيتي (@M_S_Althobiti) January 28, 2023

متحف قصر شبرا هو أحد القصور التاريخية الموجودة بمدينة الطائف. أنشأ القصر الشريف علي عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون باشا عام 1323هـ تم تحويله إلى متحف إقليمي لمحافظة الطائف وافتتح لاستقبال الزوار عام 1415هـ الموافق 1995م. كان الملك عبد العزيز يتخذانه قصراً له عند زيارته pic.twitter.com/aNKhSYlFd1 — عبد الله التركي (@ab_alturkii) January 28, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية