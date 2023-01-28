دمشق: تقرير فريق التحقيق حول استخدام الكلورين في ريف دمشق مضلل

رفضت دمشق جملة وتفصيلا تقريرا أصدره "فريق التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس حول مزاعم استخدام الكلورين في دوما عام 2018، وما جاء في استنتاجاته.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن التقرير "يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية"، وإن معديه "أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة".

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ونقلت وكالة "سانا" عن بيان الخارحية أن "التقرير المضلل لم يكن مفاجئا لسوريا وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة الحظر التي افتقدت جميعها للمصداقية"، وأشارت إلى أن "سوريا ودولا كثيرة أخرى ضد الاعتراف بما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية الذي لا شرعية له".

وطالبت الخارجية في بيانها "جميع الدول الأطراف في اتفاقية الحظر ومنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها وبتسييس مهامها واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية".

المصدر: "سانا"