نقابة القضاة التونسيين تحذر من ازدياد الجرائم الإلكترونية في البلاد

قال رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة إن الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تزايدت بشكل لافت، ما يقتضي تطوير المنظومة القانونية وتعامل القضاء معها.

وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أوضح أن من تلك الجرائم السيبرانية سرقة بيانات شخصية، والاحتيال، والتحرش، والسطو على البطاقات المصرفية، واستعمال الأطفال في الجنس، وجرائم الإرهاب، والاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية.

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وقال إن مرتكبي تلك الجرائم "يستغلون الشبكة العنكبوتية لتكوين مجموعات خاصة وتوظيفها للتواصل".

وبخصوص تفعيل التعاون الدولي قال شطيبة، إن اتفاقية بودابست لسنة 2001 لمكافحة الجرائم الدولية تسعى لتفعيل التعاون الدولي القضائي لمكافحة هذه الجرائم بهدف الحد من تسارع نسقها.

وجاء حديث شطيبة خلال إشرافه على ورشة تكوينية حول الرقمنة بين الواقع والآفاق.

المصدر: "موزاييك"