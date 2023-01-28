السعودية.. هزة أرضية تضرب جازان وفيديو يوثق الواقعة

شعر بعض سكان محافظة جازان في السعودية فجر السبت بهزة أرضية، حيث تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لبعض المنازل التي تأثرت بها.

وعلق أحد مستخدمي موقع "تويتر" قائلا: "هزة أرضية.. إحدى الكاميرات ترصد قوة الهزة الأرضية بجبل خاشر محافظة الداير منطقة جازان.. نسال الله أن يرحمنا برحمته".

وعلق آخر بالقول: "الهزة في فيفا بني مالك بلغازي هروب جبال خاشر جبال الحشر".

بينما علق آخر "والله من قوة الهزة إني أحسب شي طاح علينا يا سيارة يا صخرة كبيرة .. يا رب ألطف بنا".

المصدر: موقع "تواصل" السعودي