إصابة شقيقة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وابنتها في حادث مرور

أسفر حادث مرور بمدينة السادس من أكتوبر عن إصابة شقيقة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عايدة عبد الناصر حسين البالغة 71 سنة، وابنتها دينا عبد الحميد شاهين البالغة 48 سنة.

وعلى الفور دفع رجال المرور بسيارة إسعاف، وتم نقل المصابتين إلى مستشفى زايد التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

وقال موقع "القاهرة 24" إن شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث أمام جامعة النيل ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات المعينة بالمنطقة مصحوبة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين إصابة شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وابنتها، بعد اصطدام سيارتها بالرصيف أمام الجامعة.

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن شقيقة الرئيس الراحل أصيبت بجرح قطعي في الرأس، أما ابنتها دينا فقد أصيبت بكدمة في الصدر والرأس، مؤكدا أن حالتهما العامة مستقرة.

هذا، وأشار الموقع المصري إلى أن السلطات اتخذت الإجراءات القانونية.

المصدر: "القاهرة 24"