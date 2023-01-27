حملة رفع الحصار عن سوريا تعدّ دراسة تدين الإدارة الأمريكية

أعلنت لجنة الحملة الشعبية لرفع الحصار عن سوريا، أنها ستعد دراسة عن آثار الحصار الغربي على البلاد تمثل وثيقة تدين الإدارة الأمريكية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته "اللجنة التحضيرية للحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا".

وذكرت وكالة "سانا" أن اللجنة ستعد "دراسة علمية وافية وشاملة حول آثار الحصار الغربي على سوريا، تكون وثيقة تدين الإدارة الأمريكية بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ودعت اللجنة اتحاد المحامين العرب، واتحاد الحقوقيين العرب، وكل الهيئات الحقوقية وهيئات حقوق الإنسان، إلى دراسة إمكانية الادعاء أمام القضاء الدولي على الإدارة الأمريكية بجرائم إبادة وحرب ضد الإنسانية.

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وقررت اللجنة إعداد رسالة إلى هيئات برلمانية وشعبية ونقابية وحزبية، تتضمن عرض الآثار الخطيرة للحصار المفروض على سوريا.

ودعت اللجنة إلى "التعامل الإيجابي مع كل المبادرات الرامية لتشكيل جبهة عالمية لمواجهة الحصار على شعوب العالم، والمشاركة في أي مبادرة تقوم بهذا الاتجاه، والتركيز على أن أضرار هذا الحصار لا تشمل سوريا وحدها بل أيضا كل الأقطار المجاورة، ولا سيما لبنان الذي يعاني من تداعيات قوانين الحصار على سوريا وخاصة لجهة الطاقة والمشتقات النفطية".

حضر الاجتماع شخصيات حزبية ونقابية من عدد من الدول العربية.

المصدر: "سانا"