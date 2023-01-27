اليمن.. الحوثي يدعو لمقاطعة منتجات الدول التي تسيء للقرآن والمسلمين

دعا زعيم حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، إلى مقاطعة منتجات البلدان التي تتبنى "التصرفات العدائية المسيئة للقرآن الكريم والإسلام والمسلمين".

وقال الحوثي في كلمة متلفزة لمناسبة عيد جمعة رجب، إن "اللوبي الصهيوني اليهودي يتصدر أكبر نشاط معاد للإسلام والقرآن والمسلمين في الساحة العالمية".

وحسب الحوثي فإن "ما نراه من جرائم حرق القرآن الكريم والتي تكررت خلال الأعوام الماضية، هي أكبر تصرف عدائي ضد الإسلام والمسلمين".

ودعا الحوثي إلى "مقاطعة بضائع ومنتجات البلدان التي تتبنى رسميا فتح المجال أمام التصرفات العدائية المسيئة للقرآن الكريم والإسلام والمسلمين" وأشار في هذا السياق إلى أن "السوق الكبيرة لمنتجات الدول الغربية هي العالم الإسلامي".

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وقال: "لو كان لنا أي علاقة دبلوماسية أو سفير سويدي لكنا طردناه، وكان لنا موقف أكبر من ذلك على المستوى العملي".

وأعرب عن أسفه بأن "يصل واقع المسلمين لأن يكون هناك 50 دولة إسلامية لا تستطيع الاجتماع على إجراء موحد دبلوماسيا أو اقتصاديا لقضية بحجم إحراق القرآن الكريم".

وطالب المسلمين بأن "يوحدوا صفهم للضغط على البلدان التي تفتح المجال للاستهدافات العدائية للإسلام".

وقال إن حرق المصحف في أوروبا "يأتي في سياق حربهم على المجتمع البشري وسعيهم لفصله عن القرآن الكريم وترسيخ العداء له وللإسلام"، واعتبر أن "انتشار الإسلام في المجتمعات الأوروبية وغير المسلمة أثار قلق أعداء الإسلام وأزعجهم ودفعهم لحرق القرآن الكريم".

ووصف الحوثي حرق القرآن بأنه "تصرف عدائي وإجرامي ومسيء لكل الكتب الإلهية"، وقال إن "سكوت الكثير من المسلمين عن حرق القرآن الكريم جرم كبير وتقصير عظيم وتفريط رهيب وتنصل تام عن المسؤولية".

المصدر: موقع قناة "المسيرة" اليمنية