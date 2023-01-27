العراق.. مصادرة أكثر من نصف مليون ليتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي إحباط عملية لتهريب المشتقات النفطية، ومصادرة أكثر من 500 ألف لتر منها.

وأوضح الجهاز عبر صفحته في "فيسبوك" أن مفارزه "تمكنت من مصادرة أكثر من 500 ألف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب كانت مخزنة في عجلات وخزانات تم ضبطها بعد مداهمة أوكار ومستودعات المهربين".

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وأضاف أن ذلك جاء بعد "معلومات استخبارية دقيقة" في محافظات (بغداد، النجف الأشرف، كركوك، نينوى، القادسية ،ديالى، وبابل).

‎وأشار إلى أنه تم ضبط 20 عجلة، والقبض على 29 متهما، أُحيلوا "مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".

المصدر: RT