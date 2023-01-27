الملياردير الهندي غوتام أداني: شرفني لقاء السيسي ومصر لديها إمكانيات كبيرة (صورة)

عبر الملياردير الهندي وصاحب مجموعة "أداني" الهندية العالمية، غوتام أداني، عن سعادته بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للهند.

وقال عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة في الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والقطاعات الرقمية.

وعبر غوتام أداني عن تطلعه للتعاون مع مصر.

An honour to have met HE President Sisi and his ministers on his visit to India and hear from him about his ambitious development plans for Egypt. Great possibilities in the Ports and Logistics, Energy and Digital sectors. We look forward to engaging. @AlsisiOfficial@MfaEgyptpic.twitter.com/jKAxm1HWyH — Gautam Adani (@gautam_adani) January 26, 2023

واستقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيودلهي، غوتام أداني رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي رحب باهتمام مجموعة "أداني" الاقتصادية بالاستثمار في مصر، مؤكدا الاستعداد لتقديم كافة الدعم اللازم للمجموعة ومشروعاتها المستقبلية التي تخطط لإقامتها في مصر، خاصة من خلال التعاون مع صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالموانئ في ضوء ما أصبحت مصر تمتلكه من سلسلة موانئ حديثة على سواحل المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث بشأن الآفاق الاستثمارية لمجموعة "أداني" في قطاعات البنية التحتية في مصر، خاصة قطاعات الموانئ والمطارات، ومجمعات الطاقة الجديدة والمتجددة للشمس والرياح وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها، ومراكز البيانات وشبكات الكابلات البحرية والأرضية المرتبطة بها، فضلا عن المناطق الصناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + "تويتر"