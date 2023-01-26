بسبب صلاتهما بحزب الله.. مصرف لبنان يجمد حسابات اقتصادي ونجليه

أعلن مصرف لبنان المركزي تجميد حسابات ثلاثة لبنانيين أدرجتهم الولايات المتحدة على قوائم العقوبات لصلاتهم بـ"حزب الله" هم حسن مقلد، وولداه.

وأعلن المصرف قي بيان أنه جمّد الحسابات المصرفية لشركة الصرافة "ستيكس" ومالكها حسن مقلد، وكذلك حسابات اثنين من أبنائه.

ويأتي ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهم بتهمة أن لهم صلات مالية بحزب الله.

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وقال حاكم المصرف، رئيس هيئة التحقيق الخاصة، رياض سلامة، في بيان صدر عنه إن "هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٣ بحضور جميع أعضائها اتخذت قرارا بتجميد حسابات الأسماء المذكورة أدناه، والتي ادرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣ وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: حسن أحمد مقلد، راني حسن مقلد، ريان حسن مقلد، شركة ستيكس للصيرفة ش.م.ل، الشركة اللبنانية للإعلام والدراسات".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية