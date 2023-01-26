إضراب عام في الضفة الغربية حدادا على ضحايا جنين

تشهد الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، إضرابا شاملا، حدادا على أرواح الفلسطينيين الـ9 الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية في بيان، "الإضراب الشامل حدادا على أرواح شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم في عدوان دموي واسع ارتكبته قوات الاحتلال على المدينة و المخيم".

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ فجر اليوم حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت خلالها القوات الإسرائيلية 19 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين هي 9 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة، بينها 4 بحالة خطرة".

المصدر: RT