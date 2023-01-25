مصر.. مقبرة "توت عنخ آمون" على موعد زيارة ملكية من بلجيكا

أعلنت السفارة البلجيكية لدى القاهرة زيارة الملكة البلجيكية ماتيلد والأميرة إليزابيث لمصر خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل، حيث ستزوران مقبرة "توت عنخ آمون".

إقرأ المزيد

وستكون مقبرة "توت عنخ آمون" على موعد مع هذه الزيارة الملكية المميزة، بعد 100 عام من رحلة الملكة إليزابيث البلجيكية إلى مصر تكريما لعلم المصريات البلجيكي وإلهامها الملكي.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الملكة ستفتتح معرضا لزيارات الملكة إليزابيث وعلم المصريات البلجيكي فى قصر البارون، وستقوم بزيارة العديد من المواقع الأثرية في الأقصر.

جدير بالذكر أن مقبرة الملك "توت عنخ آمون" من الأسرة الثامنة عشر تعد ذات شهرة عالمية، لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيا، حيث كان اكتشاف المقبرة عام 1922 من قبل "هوارد كارتر" قد احتل العناوين الرئيسية فى صحف جميع أنحاء العالم وصاحب ذلك ظهور التحف الذهبية وغيرها من القطع الفاخرة التى اكتشفت بالمقبرة.

وتعتبر مقبرة "توت عنخ آمون" وكنوزها أيقونة لمصر، ولا يزال اكتشافها أحد أهم الاكتشافات الأثرية حتى الآن.

المصدر: "اليوم السابع"