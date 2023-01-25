 
مباشر

السلطات السعودية تعتقل مصريا وأردنيا كانا في جدة يروّجان الحبوب المخدرة (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

السلطات السعودية تعتقل مصريا وأردنيا كانا في جدة يروّجان الحبوب المخدرة (فيديو + صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/umjz

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولة إدخال أكثر من 4 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر إلى المملكة

‏‎

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 4091250 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي".

وأشار إلى أنه "تم ضبطها مخبأة في شحنة أعلاف ماشية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيمان من الجنسيتين المصرية والأردنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

المصدر: "واس" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا