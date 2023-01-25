السلطات السعودية تعتقل مصريا وأردنيا كانا في جدة يروّجان الحبوب المخدرة (فيديو + صور)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولة إدخال أكثر من 4 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر إلى المملكة

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وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 4091250 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي".

وأشار إلى أنه "تم ضبطها مخبأة في شحنة أعلاف ماشية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيمان من الجنسيتين المصرية والأردنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

إحباط محاولة تهريب (4,091,250) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة أعلاف ماشية.#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/yh7fevmkR6 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 25, 2023

"مكافحة المخدرات" تحبط محاولة تهريب أكثر من (4) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.https://t.co/IkVANquycP#واس_عامpic.twitter.com/gv1zYe0QgR — واس العام (@SPAregions) January 25, 2023

المصدر: "واس" + RT