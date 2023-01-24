السعودية تدين وتستنكر تمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من القرآن الكريم بمدينة لاهاي، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

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وأكدت وزارة الخارجية السعودية على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

هذا وعمد زعيم منظمة "بيجيدا" اليمينية المناهضة للإسلام، إدوين واغنسفيلد، تحت إشراف شرطة لاهاي، إلى تمزيق نسخة من كتاب الله، وذلك بعد أيام من حرق نسخة منه في السويد.

المصدر: RT