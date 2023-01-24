 
مباشر

السعودية تدين وتستنكر تمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا

أخبار العالم العربي

السعودية تدين وتستنكر تمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/umc6

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من القرآن الكريم بمدينة لاهاي، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

إقرأ المزيد
الشرق الأوسط ينتفض احتجاجا على تمزيق وحرق القرآن في هولندا والسويد (صور+ فيديو)
الشرق الأوسط ينتفض احتجاجا على تمزيق وحرق القرآن في هولندا والسويد (صور+ فيديو)

وأكدت وزارة الخارجية السعودية على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

هذا وعمد زعيم منظمة "بيجيدا" اليمينية المناهضة للإسلام، إدوين واغنسفيلد، تحت إشراف شرطة لاهاي، إلى تمزيق نسخة من كتاب الله، وذلك بعد أيام من حرق نسخة منه في السويد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا