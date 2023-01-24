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ظاهرة جوية نادرة.. الثلوج تجتاح مدينة جزائرية صحراوية (فيديو)

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ظاهرة جوية نادرة.. الثلوج تجتاح مدينة جزائرية صحراوية (فيديو)
الثلوج تجتاح مدينة جزائرية صحراوية
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في ظاهرة جوية نادرة، شهدت ولاية بشار الجزائرية، صباح اليوم الثلاثاء، تساقطا كثيفا للثلوج، خاصة في منطقة بني ونيف، حيث كانت آخر مرة تساقطت بها الثلوج سنة 2012.

وغطت الثلوج الكثبان الرملية والشوارع في مشهد طبيعي نادر في هذه المنطقة الصحراوية، بعد موجة البرد التي اجتاحت الولاية.

واكتست رمال الصحراء حلة بيضاء، فيما انخفضت الحرارة إلى 6 درجات مئوية خلال النهار وأقل من صفر أثناء الليل.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة أمس الاثنين، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات، خاصة بشار، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، النعامة والبيض. 

المصدر: النهار

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