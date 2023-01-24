ظاهرة جوية نادرة.. الثلوج تجتاح مدينة جزائرية صحراوية (فيديو)
في ظاهرة جوية نادرة، شهدت ولاية بشار الجزائرية، صباح اليوم الثلاثاء، تساقطا كثيفا للثلوج، خاصة في منطقة بني ونيف، حيث كانت آخر مرة تساقطت بها الثلوج سنة 2012.
وغطت الثلوج الكثبان الرملية والشوارع في مشهد طبيعي نادر في هذه المنطقة الصحراوية، بعد موجة البرد التي اجتاحت الولاية.
ولاية بشار 😍😍 pic.twitter.com/FE9Ff0hfGW— Riham Rim (@riham_rim10) January 24, 2023
واكتست رمال الصحراء حلة بيضاء، فيما انخفضت الحرارة إلى 6 درجات مئوية خلال النهار وأقل من صفر أثناء الليل.
ولاية بشار 🇩🇿 الصحراوية اليوم..،🌨️❄️ ماشاء الله تبارك الرحمن. pic.twitter.com/fQnB6sWEwQ— 🇩🇿 أبو البرآء الأندلسي 🇸🇦 (@Zaki_0800) January 24, 2023
وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة أمس الاثنين، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات، خاصة بشار، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، النعامة والبيض.
☃❄☃في #ظاهرة_نادرة جدا.. تساقط كثيف للثلوج في #بني_ونيف ولاية #بشار يرسم لوحة طبيعية رائعة #الجزائر#النهار#آخر_الأخبار#أخبار_الجزائر#طقس#طقس_اليوم#ثلوج#الثلوج_في_بشار#Algerie#EnnaharTV#EnnaharInfos#ActualitéAlgérie#Actualités#Neige#Hiver#Snow#Meteopic.twitter.com/GikQojqHVT— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) January 24, 2023
الثلوج تعانق ولاية بشار في صحراء الجزائر 🤩#الجزائرpic.twitter.com/v7FzVxyEyb— 💀࿐🇩🇿☠ Â ɱ ɪ ɲ Є☠࿐🇩🇿💀 (@qEXFuSPqSqBpo3K) January 24, 2023
المصدر: النهار