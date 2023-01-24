النائب العام اللبناني يؤكد أن البيطار "يده مكفوفة" عن التحقيق في ملف مرفأ بيروت

أكد النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، أن المحقق العدلي طارق البيطار، "يده مكفوفة" عن التحقيق في ملف مرفأ بيروت بموجب القانون.

وقال عويدات في كتاب موجه للبيطار: "نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم".

وكان التحقيق في انفجار المرفأ متوقفا لأكثر من عام حتى يوم أمس الاثنين، عندما وجه البيطار اتهامات لمسؤولين كبار منهم النائب العام غسان عويدات، متبعا رأيا قانونيا يقول إنه يتعين السماح له بمواصلة التحقيق.

والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، أدى إلى مقتل 215 شخصا وجرح 6500.

ووفق السلطات، فإنه ناجم عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين تلك المادة القابلة للانفجار ولم يحركوا ساكنا.

المصدر: "الجديد" + RT