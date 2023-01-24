هدر أكثر من 1.5 مليار دينار بعضها على المآذن.. القبض على مدير عام بديوان الوقف السني في العراق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنفيذ أمر قبض بحق مدير عام حالي في ديوان الوقف السني و4 من موظفي الوقف، لإحداثهم عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

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وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في حديثها عن أمر القبض الصادر عن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، والخاص بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسية في ديوان الوقف السني، و4 متهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، أشارت إلى مسؤوليتهم عن هدر مبلغ (1.571.800.000) مليار دينار من المال العام.

وأضافت الدائرة أن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، كشف وجود مبالغة كبيرة في أسعار تنفيذ المآذن لـ35 مسجد موزعة في عموم محافظة صلاح الدين، لافتة إلى صرف مبلغ (56.500.000) مليون دينار لكل مئذنة.

وأفادت بأنه تم تنفيذ أمر القبض على المتهمين المذكورين بعد صدور قرار قضائي عن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين.

المصدر: RT