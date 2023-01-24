 
مباشر

هدر أكثر من 1.5 مليار دينار بعضها على المآذن.. القبض على مدير عام بديوان الوقف السني في العراق

أخبار العالم العربي

هدر أكثر من 1.5 مليار دينار بعضها على المآذن.. القبض على مدير عام بديوان الوقف السني في العراق
ديوان الوقف السني في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/um8f

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنفيذ أمر قبض بحق مدير عام حالي في ديوان الوقف السني و4 من موظفي الوقف، لإحداثهم عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

إقرأ المزيد
العراق.. صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق
العراق.. صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في حديثها عن أمر القبض الصادر عن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، والخاص بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسية في ديوان الوقف السني، و4 متهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، أشارت إلى مسؤوليتهم عن هدر مبلغ (1.571.800.000) مليار دينار من المال العام.

وأضافت الدائرة أن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، كشف وجود مبالغة كبيرة في أسعار تنفيذ المآذن لـ35 مسجد موزعة في عموم محافظة صلاح الدين، لافتة إلى صرف مبلغ (56.500.000) مليون دينار لكل مئذنة.

وأفادت بأنه تم تنفيذ أمر القبض على المتهمين المذكورين بعد صدور قرار قضائي عن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا