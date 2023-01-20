 
مباشر

إعادة انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو

أخبار العالم العربي

إعادة انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ull8

أفادت قناة النهار الجزائرية بأنه تم اليوم الجمعة، إعادة انتخاب إبراهيم غالي، على رأس الجبهة البوليساريو، أمينا عاما بنحو 68% من مجموع الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات.

إقرأ المزيد
بوغدانوف يبحث تسوية قضية الصحراء مع وفد
بوغدانوف يبحث تسوية قضية الصحراء مع وفد "البوليساريو"

وأوضحت "النهار" أن غالي فاز بالمنصب متقدما على القيادي في الجبهة البشير مصطفى السيد الذي فاز بنسبة 31% بمجموع 563 صوتا.

وبينت أنه بهذا الفوز، يجدد المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو الثقة في شخص إبراهيم غالي أمينا عاما للجبهة لعهدة تمتد ثلاث سنوات.

وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستتواصل يوم غد السبت لاختيار أعضاء مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، حيث يتنافس 108 مرشحين على هذا المنصب.

المصدر: "النهار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا