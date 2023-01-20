إعادة انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو

أفادت قناة النهار الجزائرية بأنه تم اليوم الجمعة، إعادة انتخاب إبراهيم غالي، على رأس الجبهة البوليساريو، أمينا عاما بنحو 68% من مجموع الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات.

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وأوضحت "النهار" أن غالي فاز بالمنصب متقدما على القيادي في الجبهة البشير مصطفى السيد الذي فاز بنسبة 31% بمجموع 563 صوتا.

وبينت أنه بهذا الفوز، يجدد المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو الثقة في شخص إبراهيم غالي أمينا عاما للجبهة لعهدة تمتد ثلاث سنوات.

وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستتواصل يوم غد السبت لاختيار أعضاء مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، حيث يتنافس 108 مرشحين على هذا المنصب.

المصدر: "النهار"