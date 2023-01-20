قيادة سلاح الجو الملكي الأردني توقع اتفاقية شراء طائرات "F16" مع الولايات المتحدة

وقعت قيادة سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الخميس، اتفاقية تعديل شراء طائرات "F16"، والتي تتضمن تسليم 12 طائرة "F16" بالمرحلة الأولى، مع الولايات المتحدة.

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ووقع الاتفاقية مندوب عن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، ومن الجانب الأمريكي نائب السفير الأمريكي في عمان روهيت نيبال، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبحسب "بترا"، فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وحضر حفل التوقيع مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس هيئة الأركان العميد الركن عبدالله الشديفات، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وبعض من كبار الجهات الرسمية من الجانب الأمريكي.

المصدر: "بترا"