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وزير الخارجية السعودي: نعمل لإيجاد طريقة للتعامل مع الحكومة السورية

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وزير الخارجية السعودي: نعمل لإيجاد طريقة للتعامل مع الحكومة السورية
AFP
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 قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن دول المنطقة يجب أن تعمل معا لإيجاد "حل سياسي" للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في سوريا.

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وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" في دافوس بسويسرا، أوضح الأمير فيصل بن فرحان قائلا: "نحن نعمل مع شركائنا لإيجاد طريقة للتعامل مع الحكومة في دمشق بطريقة تقدم تحركات ملموسة نحو حل سياسي".

وأضاف بن فرحان: "سيتطلب ذلك بعض العمل".

هذا وتناولت محادثات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأزمتين في اليمن، وسوريا، كما تطرق إلى مسار الحل في الأراضي الفلسطينية، خلال مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا.

وأجرى الوزير السعودي لقاءات مع المبعوثين الأممين إلى سوريا، غير بيدرسون، وإلى اليمن هانس غروندبرغ.

وفي لقائه مع بيدرسون، استعرض بن فرحان جهود بلاده "والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية + "العين الإخبارية" + "بلومبيرغ"

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