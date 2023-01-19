السلطات العراقية تهدد باعتقال مطلقي العيارات النارية في نهائي "خليجي 25"

حذرت السلطات العراقية من أن القوات الأمنية تلقت أوامر واضحة بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والقيام بإطلاق النار خلال أو بعد انتهاء نهائي "خليجي 25".



وفي بيان، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبد الله: "إن الأعراف السماوية والتعاليم والمراجع الدينية والقيم الأخلاقية حرمت إيذاء الآخرين وسلب أرواحهم دون ذنب، ونلاحظ أن البعض قد تجرد من الإنسانية، ويقوم بالاحتفال بطريقة غير قانونية من خلال رمي العيارات النارية في مختلف المناسبات".

وأضاف البيان: "وبالتزامن مع نهائي كأس خليجي 25، نؤكد أن القوات الأمنية صدرت لها أوامر واضحة بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والقيام بإطلاق النار خلال أو بعد انتهاء المباريات، حيث شرعت الأجهزة الأمنية بنشر مفارز بالزي المدني والعسكري في مختلف مناطق البلاد وتسخير الإمكانات من أجل القاء القبض على العابثين وتقديمهم للعدالة".

وأردف: "كما ندعو المواطنين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية وَالابلاغ عن كل شخص يحتفل بهذه الطريقة غير الحضارية".

وتابع البيان: "نتمنى الفوز لمنتخبنا العراقي والسلامة لجميع المواطنين وليكن الجميع نموذجا يحتذى به خاصة أن هذه المناسبة متابعة من قبل مختلف الدول العربية والأجنبية..لا تجعل الرصاص ثقافة الفرح..لا للاحتفال على حساب حزن الآخرين".





المصدر: RT