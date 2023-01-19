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مصر تبدأ عملية تحويل أكبر جزيرة على ضفاف نهر النيل

مال وأعمال

مصر تبدأ عملية تحويل أكبر جزيرة على ضفاف نهر النيل
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تبدأ الحكومة المصرية في تحويل جزيرة الوراق لمدينة الوراق الجديدة، حيث تستعد لتحويل الجزيرة الأكبر على نهر النيل لإحدى مدن الجيل الرابع.

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 ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.

ويشتمل مخطط تطوير الوراق "مناطق استثمارية وتجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش سياحي".

ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة، فضلا عن إنشاء قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.

المصدر: الشروق

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