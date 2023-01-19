مراسلتنا.. مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين (فيديو)

أفادت مراسلة RT بقتل فلسطينيين اثنين، اليوم الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي أثناء عملية اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

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وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، عن مقتل جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما)، والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين، وكلاهما من مخيم جنين.

ويأتي ذلك إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي وسكان المخيم، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي صوب الفلسطينيين حسب شهود عيان.

واقتحمت القوات بأعداد كبيرة حي الهدف في محيط مخيم جنين، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات والمنازل.

ولاحقا، أعلنت كتيبة جنين أن عناصرها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الجيش الإسرائيلي، مما أدى لإعطاب واحدة ووقوع أضرار بألية أخرى بشكل مباشر.

كما قالت كتائب القسام في جنين إن "مجاهدونا وفصائل المقاومة خاضوا اشتباكا عنيفا مع قوات خاصة صهيونية في منطقة حارة الدمج وحارة الحواشين في مخيم جنين واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، وما زال مجاهدونا يخوضون اشتباكات من نقاط الصفر إلى جانب مقاتلي السرايا وشهداء الأقصى".

المصدر: RT