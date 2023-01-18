زوجة زيلينسكي تعلق على رسالة زوجها إلى رئيس الصين

كشفت إيلينا زيلينسكايا زوجة الرئيس الأوكراني على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، أن رسالة زوجها فلاديمير زيلينسكي التي حملتها للرئيس الصيني شي جين بينغ، تضمّنت دعوة بكين للحوار.

وقالت زيلينسكايا، معلقة على الرسالة، في كلمة بثها موقع المنتدى: "لقد كانت رسالة من رئيس أوكرانيا إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ، وهي تحمل الصيغة الأوكرانية للسلام... أعتقد أنها دعوة للحوار وآمل حقا أن يكون هناك جواب على هذه البادرة".

وأشارت زيلينسكايا إلى أنها لا تقرأ رسائل الآخرين، وبالتالي لا فهي تعرف محتواها الدقيق.

في وقت سابق، قالت زيلينسكايا إنها ستسلم رسائل تحمل "صيغة السلام" الأوكرانية من فلاديمير زيلينسكي إلى رؤساء المفوضية الأوروبية وسويسرا ورئيس الصين.

المصدر: ريا نوفوستي