تركيا تأمل بموافقة واشنطن على صفقة "إف-16"

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال اجتماعه في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمله في أن توافق واشنطن على صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة.

وقال تشاووش أوغلو: "سنعيد التطرق إلى قضية مطالبنا بشأن صفقة "إف -16" خلال المحادثات، ونتطلع إلى حل إيجابي لهذه القضية، وهذا أمر مهم ليس فقط لتركيا، ولكن أيضا لحلف "الناتو"".

أعلن البنتاغون أمس الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية وجهت طلبا للكونغرس بترخيص صفقة لبيع مقاتلات "إف 16" الأمريكية لتركيا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق أن إدارة الرئيس جو بايدن تنتظر الحصول على ‏موافقة الكونغرس لبيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، شريطة موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو.‏

المصدر: تاس