أمير قطر يغرّد بعد اللقاء التشاوري في أبو ظبي

غرّد أمير قطر ،تميم بن حمد آل ثاني، معربا عن سعادته باللقاء التشاوري الذي جمعه بالعديد من قادة الدول الشقيقة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم.

وكتب على "تويتر":"سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا."

سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا.

شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. pic.twitter.com/uZhqVIn3my — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 18, 2023

وأضاف: "شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة."

وكان تميم بن حمد آل ثاني، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي، لقادة دول مجلس التعاون، والأردن، ومصر.

المصدر: تويتر