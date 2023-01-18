توقيع اتفاق أممي إسباني لتقديم الدعم الفني للانتخابات الليبية

وقعت الأمم المتحدة وإسبانيا اتفاقا لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية المتعثرة في ليبيا.

وقالت المفوضية الليبية للانتخابات، في بيان، إنه بحضور رئيسها عماد السايح "وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مع سفارة إسبانيا (بطرابلس) الأربعاء اتفاقية دعم مشروع (بيبول)".

إقرأ المزيد

وهذا المشروع تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و"يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية"، وفق البيان.

ووقّع الاتفاقية عن البرنامج الأممي مارك أندريه فرانش، فيما وقعها عن الحكومة الإسبانية السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي.

وفي 15 ديسمبر الماضي، وقَع البرنامج الأممي اتفاقية مماثلة مع الحكومتين الألمانية والفرنسية لدعم مشروع "بيبول".

وتتصارع على السلطة في ليبيا، منذ مارس 2022، حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات، إلا أن أعمال اللجنة تعثرت.

المصدر: وكالات