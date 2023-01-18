خبير يحذر من استعداد إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة ويكشف لـRT خطورة ذلك

حذر خبير المياه المصري عباس شراقي من الملء الرابع لسد النهضة، حيث تستهدف أثيوبيا تخزين 25 مليار متر مكعب خلال العام الجاري 2023، بواقع نصف حصة مصر من المياه.

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وأضاف شراقي في تصريحات لـRT أن العام الجاري هو الأصعب من حيث ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة، حيث سيتبقى لها العام المقبل لإتمام عملية ملء الخزان، مشيرا إلى أن هذا قد يؤثر على حصة مصر من المياه.

وأوضح أن احتياطي المياه الموجود في بحيرة السد العالي، سببه الرئيس هو توفيرها من الزراعات المصرية، حيث تم زراعة مليون فدان من الأرز فقط، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات الصرف الزراعي بتكلفة مالية عالية، مشيرا إلى أن المياه التي تحجزها إثيوبيا تؤثر على مصر، ولكن المشروعات التي تنفذها الدول منعت ظهور تأثير ذلك الضرر على المواطن المصري بشكل مباشر.

وانتقد شراقي تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أمام مجلس النواب والتي أكد خلالها أن سد النهضة لم يؤثر على مصر، مشيرا إلى أن تلك التصريحات لم تكن موفقه في التعامل مع تلك الأزمة الحساسة، مشيرا إلى أن أحد الموقع الاثيوبىة استغل تصريحات الوزير المصري في إثبات صحة الموقف الإثيوبي .

وأشار إلى أن بحيرة ناصر بها مخزون مطمئن بسبب ترشيد الاستهلاك وجهود الدولة خلال السنوات الأخيرة فى مشروعات تكلفت عشرات بل مئات المليارات من الجنيهات من خلال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتبطين ترع وصوب زراعية، وتطوير رى، واستنباط أصناف زراعية جديدة، وتحديد مساحة الأرز، ومنع زراعة الموز فى بعض الأماكن، بالاضافة إلى حالة الأمطار الجيدة منذ عام 1988.

وشدد على أن عدم تأثير التخزين فى سد النهضة على المواطن المصرى كان مكلفاً، وليس صحيحاً كما يدعى البعض خاصة فى إثيوبيا أنه لا توجد أى أضرار على مصر. تخزين 17 مليار م3 يعتبر ضرر مباشر لأن هذه المياه كانت فى طريقها إلى السودان ومصر، وإذا استخدمت فى الزراعة كان العائد سوف يكون 17 مليار دولار.

وأوضح أن الاحتياطى المائى فى السد العالى لا يعطى إثيوبيا مبررا للتصرفات الأحادية والتخزين بأى كميات كما تريد دون اتفاق أو تشاور، السد العالى تم إنشائه لحماية مصر من الفيضانات وسنوات الجفاف وليس لكى تخزن إثيوبيا أو غيرها كما تشاء.

المصدر: RT