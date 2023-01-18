 
مباشر

خبير يحذر من استعداد إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة ويكشف لـRT خطورة ذلك

أخبار العالم العربي

خبير يحذر من استعداد إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة ويكشف لـRT خطورة ذلك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ul1a

حذر خبير المياه المصري عباس شراقي من الملء الرابع لسد النهضة، حيث تستهدف أثيوبيا تخزين 25 مليار متر مكعب خلال العام الجاري 2023، بواقع نصف حصة مصر من المياه.

إقرأ المزيد
خبير يعلق على سبب تفريغ إثيوبيا حوالي 100 مليون متر مكعب يوميا من مياه سد النهضة
خبير يعلق على سبب تفريغ إثيوبيا حوالي 100 مليون متر مكعب يوميا من مياه سد النهضة

وأضاف شراقي في تصريحات لـRT أن العام الجاري هو الأصعب من حيث ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة، حيث سيتبقى لها العام المقبل لإتمام عملية ملء الخزان، مشيرا إلى أن هذا قد يؤثر على حصة مصر من المياه.

وأوضح أن احتياطي المياه الموجود في بحيرة السد العالي، سببه الرئيس هو توفيرها من الزراعات المصرية، حيث تم زراعة مليون فدان من الأرز فقط، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات الصرف الزراعي بتكلفة مالية عالية، مشيرا إلى أن المياه التي تحجزها إثيوبيا تؤثر على مصر، ولكن المشروعات التي تنفذها الدول منعت ظهور تأثير ذلك الضرر على المواطن المصري بشكل مباشر.

وانتقد شراقي تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أمام مجلس النواب والتي أكد خلالها أن سد النهضة لم يؤثر على مصر، مشيرا إلى أن تلك التصريحات لم تكن موفقه في التعامل مع تلك الأزمة الحساسة، مشيرا إلى أن أحد الموقع الاثيوبىة استغل تصريحات الوزير المصري في إثبات صحة الموقف الإثيوبي .

وأشار إلى أن بحيرة ناصر بها مخزون مطمئن بسبب ترشيد الاستهلاك وجهود الدولة خلال السنوات الأخيرة فى مشروعات تكلفت عشرات بل مئات المليارات من الجنيهات من خلال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتبطين ترع وصوب زراعية، وتطوير رى، واستنباط أصناف زراعية جديدة، وتحديد مساحة الأرز، ومنع زراعة الموز فى بعض الأماكن، بالاضافة إلى حالة الأمطار الجيدة منذ عام 1988.

وشدد على أن عدم تأثير التخزين فى سد النهضة على المواطن المصرى كان مكلفاً، وليس صحيحاً كما يدعى البعض خاصة فى إثيوبيا أنه لا توجد أى أضرار على مصر. تخزين 17 مليار م3 يعتبر ضرر مباشر لأن هذه المياه كانت فى طريقها إلى السودان ومصر، وإذا استخدمت فى الزراعة كان العائد سوف يكون 17 مليار دولار.

وأوضح أن الاحتياطى المائى فى السد العالى لا يعطى إثيوبيا مبررا للتصرفات الأحادية والتخزين بأى كميات كما تريد دون اتفاق أو تشاور، السد العالى تم إنشائه لحماية مصر من الفيضانات وسنوات الجفاف وليس لكى تخزن إثيوبيا أو غيرها كما تشاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا