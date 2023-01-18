مستشار الرئيس الإيراني: طهران ودمشق تتطلعان لتطوير التعاون التجاري

أعلن حجت الله عبد الملكي مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية والاقتصادية الحرة عن تطوير التعاون مع المناطق التجارية الحرة في سوريا.

وقال حجت الله خلال لقاء مع السفير السوري في طهران: تمت قبل ذلك مراسلات فنية واستشارية تخصصية بين البلدين ونقترب من التوصل الى اتفاقيات.

وأكد: الآن موضوع التعاون مع منطقة "حسياء" الحرة مطروح على جدول الأعمال وأعتقد أنه وفقا لإرادة المسؤولين الايرانيين والسورييين يمكن تنفيذ الاتفاقيات التجارية.

بدوره رحب السفير السوري في هذا الاجتماع بتوقيع مذكرة للتعاون مع المناطق الحرة الإيرانية وقال: إن المسؤولين في البلدين متفقون على هذا الأمر.

وتقع منطقة حسياء الحرة في محافظة حمص وسط سوريا وعلى بعد كيلومتر من مدينة حسياء الصناعية بجانب طريق دمشق - حمص الدولي السريع.

إرنا