سانا: الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي بريف إدلب الجنوبي

قضت وحدات من الجيش السوري على عدد من الإرهابيين، خلال تصديها لهجوم إرهابي على نقاط عسكرية في ريف إدلب الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قواتنا المسلحة الباسلة تصدت صباح اليوم بكل بطولة لهجوم كثيف شنته المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي من اتجاه البارة كنصفرة باتجاه معرة موحص البريج، مستغلة حالة الطقس الضبابية بعد رمايات مكثفة بالأسلحة الثقيلة على نقاط قواتنا في تلك المنطقة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الهجوم الإرهابي امتد لساعات، نتج عنه تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، ووقوع اثني عشر إرهابيا بين قتيل ومصاب"، مبينة أنه "تم سحب بعض الجثث، من بينها متزعم الإرهابيين، إضافة إلى مصادرة بعض الأسلحة".

المصدر: "سانا"