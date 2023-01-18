السودان.. انعقاد مؤتمر لمنتجي وتجار ومروجي مخدر "البنقو" بدارفور

قال موقع "دارفور 24" السوداني نقلا عن مصادر أمنية وحكومية، إن اجتماعا لمناهضة الحملات الحكومة لتجارة المخدرات عقد شرق دارفور، وجمع نحو 100 من تجار ومنتجي ومروجي مخدر "البنقو".

وقال الموقع إن رئيس اتحاد المروجين بالسودان ورئيس فرعية شرق دارفور حضرا الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة أيام في إحدى غابات السافنا الغنية التابعة لمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور.

وبحسب المصدر الحكومي، فإن اجتماع كبار التجار والمروجين ناقش كيفية حماية قوافل نقل المخدرات من مناطق الزراعة بمحلية الردوم بجنوب دارفور مرورا بشرق دارفور وكردفان حتى الوصول إلى العاصمة الخرطوم.

وذكر الموقع أنه دائما ما يستخدم مهربو مخدرات 'البنقو' الدراجات النارية والسيارات ذات الدفع الرباعي المزودة بتسليح متقدم.

ويأتي مؤتمر تجار ومروجي المخدرات كأول رد فعل لمواجهة الحملة التي أعلنتها الحكومة السودانية لمحاربة المخدرات، ومساعي حكومة ولاية شرق دارفور لمحاربة ما تسميه السلطات بالظواهر السالبة والتي من ضمنها تجارة وتعاطي.

وتعد منطقة الردوم الحدودية بين السودان وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان من أكثر المناطق المنتجة لمخدرات "البنقو"، حيث تزرع فيها آلاف الأفدنة في كل موسم زراعي، بينما تنظم قوات الشرطة السودانية في كل عام حملة عسكرية للقضاء على تلك المزارع، حيث تقع مواجهات مسلحة بين الأمن والمروجين وتجار المخدرات في الغالب يقع فيها ضحايا من الطرفين.

وفي العام 2021 لقي 15 شرطيا مصرعهم في كمين نصبه منتجي وتجار المخدرات لقوة من الشرطة كانت تنفذ حملة ضد منتجي المخدرات في منطقة سنقو التابعة لمحلية الردوم.

وأكد مروج سابق في تصريح لموقع "دارفور 24" أن اجتماع المروجين بإحدى غابات الولاية يهدف للتنسيق وإنشاء صندوق لإعالة أسر المروجين الذين يقعون في قبضة الحكومة.

وأضاف: "تعاهدوا فيما بينهم على الدفاع عن تجارتهم بتوفير تسليح متطور وأجهزة اتصال خلوية "ثريا".

وذكر أن من مخرجات الاجتماع دفع دية كاملة لأسرة كل مروج تتم إدانته في قضية مخدرات.

المصدر: موقع "دارفور 24" السوداني